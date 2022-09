Benfica assina contrato profissional com Diogo Rocha

Diogo Rocha assinou este domingo o primeiro contrato profissional com o Benfica, aos 16 anos de idade. O central português alinha habitualmente na formação de juvenis das águias.Rocha rumou ao Seixal em 2019 depois de ter cumprido as primeiras cinco temporadas ao serviço do Sporting de Espinho.Em 2022/23, conta seis jogos oficiais no campeonato de juvenis.