Benfica assina contrato profissional com João Gonçalves

O Benfica assinou contrato profissional com João Gonçalves, médio/extremo de 16 anos, revelaram esta segunda-feira os encarnados.A finalizar a 9.ª época ao serviço do clube da Luz, o jovem jogador entrou no Centro de Formação e Treino de Braga em 2014/15, onde ficou durante cinco temporadas. Em 2019/20 mudou-se para o Benfica Campus."Estou feliz pela confiança que o Benfica depositou em mim. Vou trabalhar para chegar à equipa principal, que é o meu principal objetivo", disse João Gonçalves à BTV.