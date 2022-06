Benfica assina contrato profissional com médio de 16 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica revelou este sábado que João Veloso, jovem médio de 16 anos, assinou um contrato profissional com o clube.Juvenil de segundo ano, João Veloso está há 10 épocas na Luz e jogou sempre ao serviço dos encarnados. Entrou no clube pelo Centro de Formação e Treino no Algarve, em 2012, e integrou o Benfica Campus em 2017."É um sentimento de orgulho, meu e da minha família. É também um sinal de que o clube aposta em mim. Quero agradecer ao Benfica por ter acreditado e apostado em mim ao longo destes 10 anos", referiu o jovem jogador, em declarações à BTV.