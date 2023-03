Benfica assina parceria com a cidade moçambicana de Pemba

O Benfica anunciou esta quinta-feira ter assinado uma parceria com o município moçambicano de Pemba, que integra a província de Cabo Delgado, com o objetivo de estabelecer um protocolo de parceria técnica e escolas de futebol de formação.No Estádio da Luz, para assinar o memorando, esteve Florete Simba, presidente da autarquia. "O nosso projeto visa a formação de jovens de todas as áreas [desportivas e profissionais]. O Benfica é 'marca' moçambicana, tivemos Eusébio e Coluna e por isso fizemos esta escolha", explicou em declarações aos meios de comunicação do emblema encarnado, representando por Manuel de Brito, vice-presidente."Temos uma relação histórica com Moçambique, muita amizade. Não é preciso relembrarmos as duas grandes lendas moçambicanas que vestiram a camisola do Benfica", frisou o dirigente das águias.