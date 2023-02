Benfica assina parceria com empresa da Arábia Saudita

O Benfica assinou uma parceria com a empresa Heights & Jewels KSA Group (HJKSA) , cujo principal objetivo é apoiar ao desenvolvimento do desporto na Arábia Saudita. Com o nome de 'Making Saudi Heroes', o acordo está inserido no projeto Vision 2030, que procura fomentar o desporto naquele país e pretende ser uma porta de entrada no mercado do Médio Oriente e Norte de África.O projeto consistirá na criação de um grupo de trabalho composto por representantes do Benfica e representantes da HJKSA, com as águias a colocarem uma equipa de profissionais sediada em Riade. O grupo avaliará as oportunidades que possam surgir no território, em relação ao desenvolvimento da indústria do desporto, treino de atletas de alto rendimento e olímpicos num conjunto de desportos: Futebol, basquetebol, andebol, futsal, voleibol, hóquei e atletismo.Rui Costa, presidente das águias, mostra-se orgulhoso por a marca Benfica estar associada a este projeto. "Estamos muito honrados por fazer parte da mudança global que a Arábia Saudita está a fazer através do desporto e contribuir com o nosso conhecimento, experiência e talento para o projeto. O Benfica é uma marca líder quando se fala de treino de alto rendimento, e estamos muito empenhados nas novas rotas que este projeto trará para o futuro na região. Acreditamos que o HJKSA será o veículo para que tal aconteça", atirou Rui Costa.Por sua vez, Jawahir Bint Saud Bint Nayef Al Saud, CEO da HKJSA, frisou: "A parceria com o Benfica, a melhor academia de jovens de futebol do mundo, reflete as nossas ambições de alcançar um nível de excelência no desporto."