Benfica assina protocolo com Universidade de Lisboa para utilização e requalificação do Estádio Universitário

O Benfica anunciou esta sexta-feira a assinatura de um protocolo com a Universidade de Lisboa que visa a utilização e a requalificação do Estádio Universitário, na capital portuguesa, que se projeta como concluída em agosto. Desta forma, os encarnados passarão a utilizar o espaço para o futebol de formação a partir de setembro, com o arrancar da nova temporada."O SL Benfica irá contribuir para a requalificação dos relvados artificiais dos campos 3 e 4, dotando-os de relva de última geração para a prática de futebol e de rugby, melhorando a iluminação artificial destes campos com utilização de projetores LED, renovando o sistema de rega e construindo uma bancada em ambos os campos. O Estádio de Honra será também dotado de um relvado artificial com certificação FIFA e World Rugby e serão introduzidas benfeitorias no edifício principal, com renovação de balneários, do primeiro piso e da cobertura. Por último, o SLB contribuirá para a requalificação dos polidesportivos 2 e 3, com a colocação de relva artificial, a total remodelação das tabelas, redes de proteção e iluminação LED", informam os encarnados em comunicado no site oficial, revelando de que forma será feita a utilização do Estádio Universitário."Em contrapartida, o EUL irá ceder ao SL Benfica a utilização de instalações desportivas para os treinos e competições do seu futebol infantil. Será uma cedência limitada que continuará a permitir a utilização das instalações pelos estudantes universitários para as suas atividades de treino e competição, bem como do público em geral. Esta requalificação vai permitir ao EUL dispor de instalações renovadas, que em muito contribuirão para a persecução da sua missão junto da comunidade universitária. Por seu lado, ao SL Benfica, esta pareceria com a ULisboa permitirá dispor de mais espaços desportivos para as atividades do seu futebol de iniciação", pode ler-se ainda.