Benfica assinala 8.º aniversário do Museu Cosme Damião com várias iniciativas

O Museu Cosme Damião celebrou oito anos na segunda-feira e o Benfica vai agora celebrar a data com algumas iniciativas esta sexta-feira e no sábado.





No primeiro dia acontecerá uma 'Summer Night' entre as 18 e as 22 horas e ainda uma visita temática ao espaço, intitulada 'As Estórias da História', às 19 horas.No dia seguinte, sábado, terá lugar a visita-tertúlia 'Benfica em Família', a partir das 15 horas, na qual é feito um convite às famílias dos adeptos benfiquistas para uma visita ao museu do clube, a qual requer marcação prévia.