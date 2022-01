Benfica atira a Bruno Esteves e diz que devia ter mais 4 pontos

Na sua newsletter deste domingo, o Benfica atira a Bruno Esteves, VAR do jogo de ontem com o Moreirense, dizendo que "pela segunda vez esta época (...) validou um golo precedido de ilegalidade, ficando a dever à verdade desportiva do Campeonato 4 pontos que o Benfica deveria ter a mais nesta altura"."No golo do Moreirense, ontem, no Estádio da Luz, Rafael Martins está em clara posição de fora de jogo, interferindo na jogada e tendo sido parte ativa na carambola da qual resultou o golo adversário. Este mesmo VAR, Bruno Esteves, que não viu o empurrão a Gonçalo Ramos no último minuto do jogo contra o Estoril, e do qual redundou o empate adversário, avaliou ontem, erradamente, uma não interferência de Rafael Martins na jogada que coloca o Benfica a perder na partida diante do Moreirense. O Benfica vai, por isso, questionar o Conselho de Arbitragem sobre que medidas serão tomadas para que situações como esta não se repitam. E exigirá uma resposta clara sobre a matéria", pode ler-se."O Benfica renova a sua exigência de verdade e equidade em todos os jogos do campeonato, lembrando igualmente que também no jogo do Dragão para o campeonato foi prejudicado por omissão do VAR no golo de Fábio Vieira".E prosseguem: "uma nota para o antijogo da equipa do Moreirense, desde o primeiro minuto do jogo, com a complacência, para não dizer patrocínio, do árbitro de campo, Rui Costa. Um infindável ror de tempo perdido a cada pontapé de baliza, lançamento lateral, canto ou falta. É mesmo este tipo de abordagem que pretendemos para valorizar o futebol português?""Pela segunda vez esta época, o mesmo VAR, Bruno Esteves, validou um golo precedido de ilegalidade, ficando a dever à verdade desportiva do Campeonato 4 pontos que o Sport Lisboa e Benfica deveria ter a mais nesta altura.No golo do Moreirense, ontem, no Estádio da Luz, Rafael Martins está em clara posição de fora de jogo, interferindo na jogada e tendo sido parte ativa na carambola da qual resultou o golo adversário.Este mesmo VAR, Bruno Esteves, que não viu o empurrão a Gonçalo Ramos no último minuto do jogo contra o Estoril, e do qual redundou o empate adversário, avaliou ontem, erradamente, uma não interferência de Rafael Martins na jogada que coloca o Benfica a perder na partida diante do Moreirense.O Sport Lisboa e Benfica vai, por isso, questionar o Conselho de Arbitragem sobre que medidas serão tomadas para que situações como esta não se repitam. E exigirá uma resposta clara sobre a matéria.Nesse sentido, o Sport Lisboa e Benfica renova a sua exigência de verdade e equidade em todos os jogos do Campeonato, lembrando igualmente que também no jogo do Dragão para o Campeonato foi prejudicado por omissão do VAR no golo de Fábio Vieira.Por último, uma nota para o antijogo da equipa do Moreirense, desde o primeiro minuto do jogo, com a complacência, para não dizer patrocínio, do árbitro de campo, Rui Costa.Um infindável ror de tempo perdido a cada pontapé de baliza, lançamento lateral, canto ou falta. É mesmo este tipo de abordagem que pretendemos para valorizar o futebol português?"