Benfica atira-se à arbitragem: «Que VAR é este que valida este golo?»

Que VAR é este que valida este golo? pic.twitter.com/vEreyKP1yx — SL Benfica (@SLBenfica) January 15, 2022

Através do Twitter, o Benfica criticou a arbitragem do jogo com o Moreirense (1-1), mais concretamente o vídeo-árbitro Bruno Esteves, por ter validado o golo dos cónegos, apontado por Gilberto na própria baliza. No entender das águias, deveria ser sido assinalado fora de jogo."Que VAR é este que valida este golo?", atiraram as águias naquela rede social.