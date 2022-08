Benfica avança com 10 milhões de euros por Aursnes

O Benfica avançou com uma oferta de 10 milhões de euros, tendo em vista a contratação de Fredrik Aursnes. A informação foi partilhada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado, o mesmo que revelou o interesse dos encarnados na contratação do médio do Feyenoord.O internacional noruguês, de 26 anos, é o novo alvo para a posição 6, depois de falhada a contratação de Sangaré ao PSV. O Feyenoord já acautelou a saída de Aursnes, tendo contratado Quinten Timber ao Ultrecht, mas ainda está no mercado por outro médio.