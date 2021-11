Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica avança com 1,5 milhões por Coser Conversas evoluíram nos últimos dias já com a presença do empresário em Lisboa





PROMESSA. Coser é considerado uma joia da formação da Chapecoense

