Benfica avança com substituição das cadeiras no Estádio da Luz

O Benfica já iniciou a substituição das cadeiras no Estádio da Luz. Os assentos ganham agora uma cor mais viva, como é visível numa fotografia que tem circulado nas redes sociais, sendo que a troca irá ser realizada de forma gradual.Este era um dos aspetos eleitorais prometidos por Rui Costa em relação às remodelações a promover no palco das águias. Muitos sócios também levantaram este tema em diversas ocasiões.Em janeiro, o presidente dos encarnados perspetivava ter algumas das obras realizadas antes do início da próxima temporada."Garantidamente, no início da próxima época, quando os adeptos voltarem já irão encontrar ecrãs novos e luzes em LED novas, o que permite outra atmosfera do Estádio. O que espero ainda é que nessa mesma altura seja possível encontrar o som e as cadeiras… Estamos a fazer todos os esforços para que na mesma altura já se veja a mesma mudança. Esperamos que até final de 2022 esses cinco itens estejam no nosso estádio", frisou.