O Benfica sublinhou esta terça-feira o arranque positivo da época - desde a temporada 1982/83 que os encarnados não logravam começar a prova com seis vitórias, ou seja, este plantel igualou um feito já com 39 anos -, mas sublinhou que 'a procissão ainda vai no adro'.





"O excelente momento do Benfica (...) não passa, no entanto, de um mero sinal positivo para a presente temporada. Vivemos uma fase prematura da época e tudo está ainda por disputar. 18 pontos somados nas seis primeiras jornadas trata-se de um registo assinalável, mas que vale unicamente por si só. Esta é apenas a sétima vez que o Benfica venceu nas seis jornadas iniciais (pela primeira vez com um treinador português ao leme da equipa), o que não acontecia desde 1982/83, mas ainda não se chegou sequer a um quinto da competição, pelo que muito haverá a fazer para atingirmos o objetivo a que nos propomos", pode ler-se na newsletter diária dos encarnados.E prosseguem: "Começa a vingar uma corrente de opinião, nomeadamente entre aqueles disfarçada ou indisfarçadamente afetos a outros emblemas que não o benfiquista, de que esta época será um passeio para a nossa equipa. Desenganem-se, porém, se acham que nos iludiremos ou que nos deixaremos levar pelo canto da sereia. A filosofia "jogo a jogo" está bem enraizada na equipa. Como disse Jorge Jesus sobre as seis vitórias conseguidas, "é um bom sinal, vamos trabalhar para a sétima".