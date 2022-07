Benfica bate Amora em jogo-treino

O Benfica venceu, na manhã desta quarta-feira, o Amora por 3-1 em jogo particular realizado no Benfica Campus, num duelo onde Roger Schmidt fez alinhar os jogadores menos utilizados na vitória diante do Newcastle (3-2) na Eusébio Cup.Musa abriu o marcador para as águias em cima do intervalo e já na segunda parte bisou para alargar a vantagem. Chiquinho fez o último golo dos encarnados, ao passo que Ebah apontou o único tento da formação visitante.