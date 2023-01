Benfica bate concorrência e garante Schjelderup: conheça os detalhes do negócio

O Benfica atacou em força o filão nórdico e, além de Casper Tengstedt , garantiu a contratação de Andreas Schjelderup. O jovem (18 anos) extremo norueguês vai assinar um contrato de longa duração (cinco épocas e meia) com os encarnados a troco de 10 milhões de euros mais cinco milhões em bónus, valores que o tornam no segundo adolescente mais caro de sempre do futebol norueguês superado apenas por Haaland (em 2020 o Borussia Dortmund pagou 22,5 M€ ao RB Salzburgo).Depois de duras negociações entre as partes, uma vez que os dinamarqueses do Nordsjaelland queriam manter o jogador até ao final da temporada, o Benfica levou a melhor e espera trazer Schjelderup para Lisboa já no decorrer desta semana, batendo assim uma concorrência feroz.Segundo informações veiculadas pela TV2, o jovem prodígio (apontou dez golos em 17 jogos e foi eleito o melhor jogador do campeonato na primeira metade da temporada) suscitou o interesse de clubes da Bélgica, Holanda, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Aliás, Liverpool e Brentford apresentaram mesmo projetos específicos aos representantes de Schjelderup, que acabou por ter um papel determinante no processo ao defender em reuniões com o Nordsjaelland que o Benfica é a melhor escolha para o seu desenvolvimento já que acredita ser capaz de desempenhar um papel importante na equipa nas próximas épocas.