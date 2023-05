Benfica bate recorde: quase um milhão de espectadores passaram pela Luz

O Benfica bateu em 2022/23 todos os recordes ao nível de assistências nos estádios, ao colocar quase um milhão de espetadores nos 17 jogos da Liga Bwin, à média de 57.108 por encontro.

O Estádio da Luz, em Lisboa, único do país com capacidade para mais de 50.000 espectadores, teve 16 jogos acima dessa fasquia, sendo exceção a receção ao Vizela, à quinta jornada, que 'só' contou com 47.958.

Desta forma, e com um total de 970.837 espectadores, a percentagem média de ocupação no reduto dos encarnados chegou aos 89,12%, superando os 86,56% de 2016/17, época em que foram à Luz 951.184.

Em relação a 2018/19, última época em que o campeonato não foi afetado pela pandemia da covid-19, o Benfica teve em média quase mais três mil adeptos por jogo.

Desta forma, o novo campeão nacional deixou a concorrência a léguas, com o FC Porto a ficar-se pelos 41.380 espetadores de média, para um total de 703.465, e o Sporting a apresentar uma média de 29.292, totalizando 497.967.

Atrás dos três 'grandes', destaque para o facto de o Vitória de Guimarães continuar a ser o quarto colocado (273.969, à média de 16.116), embora com o Sporting de Braga mais perto (263.324, à média de 15.490).

No que respeita ao ranking dos jogos, a Luz tem os 16 com mais público, com um máximo de 64.012 na receção ao Santa Clara, da 34.ª e última jornada da prova, seguindo-se os embates com Sporting (62.295) e FC Porto (62.028).

O primeiro jogo fora do recinto encarnado aparece na 17.ª posição, com a receção do FC Porto precisamente ao Benfica, que levou 49.499 espetadores ao Dragão.

Sem a presença do novo campeão Benfica, o recorde é a receção dos dragões aos leões, com 49.430 espetadores, seguindo-se, no 19.º lugar, o embate com menos assistência na Luz, a receção ao Vizela.

Na parte inferior da tabela, o Arouca foi 18.º e último, com a média de 1.836 espetadores, para um total de 31.209, enquanto o Casa Pia, que jogou no Jamor e em Leiria, teve a pior taxa de ocupação, com 11,18%.

Destaque ainda para o facto de todos os espetadores que viram os jogos caseiros de Famalicão, Casa Pia, Vizela, Rio Ave, Estoril, Santa Clara, Portimonense ou Arouca caberem na Luz.