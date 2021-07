'Benfica Bem Maior' expressa "preocupação e desgosto" por detenção Vieira

O movimento 'Benfica Bem Maior', através do seu porta-voz, João Braz Frade, expressou "preocupação, desgosto e tristeza", pela detenção de Luís Filipe Vieira, por suspeitas de crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.





"Estamos a acompanhar esta situação com preocupação, pois causa profundo impacto no clube", vincou Braz Frade, que foi vice-presidente da Direção de Vieira entre 2006 e 2009. "Tudo o que afeta a vida do Benfica deixa-nos preocupados. Ainda por cima numa altura em que a época está a começar. Estamos tristes e desgostosos", reforçou.Braz Frade adiantou que o movimento reúne-se de emergência na noite desta quarta-feira, para tomar posição. "Estamos a apurar mais pormenores", explicou.Em maio, o movimento já tinha chamado a atenção para a audição parlamentar do presidente do Benfica. "Entre o que não correu bem está a audiência parlamentar", referiu Braz Frade. Apesar de não esperar eleições antecipadas, o antigo dirigente deixou claro que o o movimento está pronto para ir a votos.