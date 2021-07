'Benfica Bem Maior' pede marcação de eleições

O 'Benfica Bem Maior' defende a marcação de eleições, deixando perceber que pode apresentar uma candidatura. O movimento reuniu-se de emergência na noite de terça-feira para analisar os últimos acontecimentos, provocados pela detenção de Luís Filipe Vieira.





Em comunicado, o grupo de sócios sustentou "ser imprescindível a convocação de uma assembleia geral extraordinária para dar voz aos sócios", ainda que, até lá, os órgãos sociais devam assegurar o "pleno funcionamento" do Benfica."Em reunião extraordinária da comissão executiva do Movimento Benfica Bem Maior, foideliberado tornar público o seguinte:1. Expressar tristeza e preocupação com os acontecimentos que hoje envolveram opresidente do Benfica, Luis Filipe Vieira.2. Sem prejuízo da presunção de inocência que se defende e respeita, não podem deixar de ser extraídas consequências imediatas e diretas pelos órgãos sociais do Benfica e por todos os sócios.3. Não obstante as consequências que terão de ser tiradas, devem os atuais órgãos sociais assegurar o pleno funcionamento do Benfica, com especial atenção para o início da época da equipa principal de futebol do Benfica.4. Entendemos, ser imprescindível a convocação de uma assembleia geral extraordinária para dar voz aos sócios.5. O Benfica Bem Maior defende a marcação de novo ato eleitoral no qual assumirá assuas responsabilidades."