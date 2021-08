'Benfica Bem Maior' promove encontro para debater futuro do clube

O movimento 'Benfica Bem Maior' vai promover uma série de conversas, debates e webinars sobre o futuro do clube durante mais de 24 horas. O início está marcado para 4 de setembro às 11 horas e o final às 12 horas do dia seguinte. No evento participarão convidados internacionais.





O registo pode ser feito em www.benficabemmaior.pt e não está qualquer custo associado.