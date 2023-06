Benfica Camp nas Caraíbas

O Complexo Desportivo Usain Bolt, em Bridgetown, acolheu o primeiro Benfica Camp em Barbados (Caraíbas). Cerca de 90 jogadores e 12 técnicos locais participaram na ação orientada por dois treinadores das águias. “Foi um Camp intenso em que os atletas responderam de forma brilhante. As Caraíbas têm uma ligação forte com os Estados Unidos, poderá ser um ponto de ligação. Em julho temos um Camp na Jamaica”, referiu Davide Gomes, coordenador de projetos do futebol de formação do Benfica.