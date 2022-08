Benfica cancela conferência de imprensa de Roger Schmidt

Roger Schmidt não vai fazer a conferência de imprensa de antevisão do jogo com Casa Pia, marcado para sábado em Leiria (18 horas)."Num momento de luto pela morte de Fernando Chalana, e por respeito à memória de uma das maiores figuras de sempre do Sport Lisboa e Benfica e do futebol português – que será homenageada às 15h30 de sexta-feira no Estádio da Luz –, o treinador Roger Schmidt não realizará a conferência de Imprensa de antevisão do jogo de sábado, 13 de agosto, frente ao Casa Pia, em Leiria. Após o desafio referente à 2.ª jornada da Liga Bwin (antes do qual, conforme decretou a Federação Portuguesa de Futebol para todos os jogos até segunda-feira, será respeitado um minuto de silêncio em memória de Fernando Chalana), o treinador Roger Schmidt prestará, nos espaços próprios, as habituais declarações aos meios de comunicação social", anunciou o Benfica.