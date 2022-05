Benfica capta 60 milhões junto de 4.576 investidores: procura foi 1,5 vezes superior

A SAD do Benfica financiou-se em 60 milhões de euros em obrigações junto de investidores institucionais e de retalho. Foram quase 4.600 obrigacionistas que compraram os títulos a três anos que o clube encarnado emitiu ao longo das últimas semanas no mercado.A oferta foi concretizada no montante esperado pelo Benfica, segundo os dados divulgados esta segunda-feira numa sessão especial na Euronext Lisbon. Mas os investidores estavam dispostos a mais: a procura ficou em 88.490.330 euros, ou seja, 1,47 vezes acima do montante a emitir.Aliás, a SAD do Benfica previa inicialmente emitir 40 milhões de euros em obrigações, mas decidiu elevar o montante para 60 milhões de euros. O apetite dos investidores recuperou assim depois de, na última emissão do clube realizada em 2021, ter tido a procura mais fraca de sempre numa emissão obrigacionista.A retoma poderá estar relacionada com a taxa de juro bruta fixa, que foi fixado pela SAD em 4,6% ao ano. Em termos líquidos de impostos, tratam-se de 3,336%. Os juros vencem semestral e postecipadamente a partir de 1 de dezembro de 2022 e até à data do reembolso, que é 1 de junho de 2025.A procura acima da oferta levou também ao recurso a rateio nas ordens transmitidas a partir logo do terceiro dia. Todas as ordens até pelo menos aos 5.000 euros foram satisfeitas na totalidade e, a partir daí, as obrigações são atrabuídas tendo em conta um fator de rateio de 0,827419987449. Foram abrangidos 3.163.855 euros.No total, foram assim 4.576 investidores a financiarem as "águias". Destes, 64% (ou seja, 2.929) investiram entre o montante mínimo - 2.500 euros - e 5.000 euros. Só 146, ou 3,2% do total, é que colocou mais de 50 mil euros nas obrigações Benfica SAD 2022-2025.A liquidação e admissão à negociação na bolsa de Lisboa vai acontecer esta quarta-feira. O ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Invest, o Banco Montepio, o CaixaBI, o CCCAM, a CGD, o EuroBic, o Haitong Bank e o Millennium bcp foram as instituições financeiras que atuaram na operação.(Notícia em atualização)