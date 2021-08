Benfica chega a acordo com Samaris para a rescisão de contrato

O Benfica chegou a acordo com Andreas Samaris para a rescisão de contrato, apurou Record. Nesta altura, só falta mesmo a assinatura para a formalização da saída. O médio grego não faz parte dos planos das águias e estava a treinar com a equipa B.





Com contrato até 2023, o jogador teria para receber cerca de 2,5 milhões de euros líquidos até ao final do seu vínculo com as águias. O Benfica, por seu turno, estava a tentar baixar este montante.Samaris, recorde-se, chegou à Luz em 2014 e foi campeão nacional por quatro ocasiões, além de ter erguido uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e duas Taças da Liga.