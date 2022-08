Benfica chega aos 300 mil sócios

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, que foi emitido o cartão de sócio número 300 mil. O volume de sócios ativos é nesta altura 267 mil.A obrigatória renumeração prevista nos estatutos foi efetuada em 2015 e a próxima está aprazada para 2025 ou, caso o mandato dos atuais órgãos sociais termine nessa altura, no ano seguinte.O Benfica "congratula-se com a adesão e o compromisso de todos os seus adeptos ao longo de um período marcado por diferentes restrições no acesso aos jogos devido à pandemia de Covid-19"."O Sport Lisboa e Benfica agradece a todos os Benfiquistas, em Portugal e no Mundo, a vivacidade e o seu fervor clubístico, com um crescente número de associados a orgulharem a imensa família benfiquista", acrescenta o clube.E Pluribus Unum!"