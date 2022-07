Benfica clarifica posição em relação a multa do Supremo Tribunal de Justiça no âmbito do processo 'Lex'

O Benfica emitiu esta sexta-feira um comunicado relativamente à multa aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça, devido a um atraso no envio de informação pedida pela autoridades no âmbito do processo 'Lex'. As águias enumeram seis pontos para "clarificar" a sua posição, garantindo "integral comprometimento e disponibilidade para uma total colaboração com a Justiça".As águias frisaram ainda que o clube não é arguido no processo em causa."O Sport Lisboa e Benfica reitera o seu integral comprometimento e disponibilidade para uma total colaboração com a Justiça, à imagem do que sempre tem acontecido.Em face da multa recentemente aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça, relativa a um atraso no envio de informação requerida pelas autoridades no âmbito do processo Lex, cumpre ao Sport Lisboa e Benfica clarificar:1) O departamento jurídico do Sport Lisboa e Benfica foi notificado no dia 08/06/2022.2) A resposta à referida notificação implicou uma compilação superior a 500 páginas (com consulta de muitas mais) e acesso a informação dispersa e sobre várias temáticas, com mais de 5 anos, a qual se encontrava já em arquivo.3) A informação foi entregue, por via postal, no dia 07/07/2022.4) No dia 08/07/2022 o Sport Lisboa e Benfica foi notificado para pagar uma coima de €306,00 e foi-lhe concedido um prazo de 5 dias para juntar a referida documentação. O que já tinha sido feito.5) O Sport Lisboa e Benfica, no requerimento em que juntou os Documentos, colocou-se, como sempre faz, à disposição do Tribunal para esclarecer qualquer questão que fosse colocada no âmbito do processo, pelo que continuará a colaborar com a Justiça, como sempre fez.6) O Sport Lisboa e Benfica não é arguido no processo em causa."