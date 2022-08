Benfica coloca à venda mais mil Red Pass

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica divulgou, este sábado, que estão venda mais mil Red Pass para a temporada 2022/23.Segundo comunicado oficial das águias, este número permitirá atingir os 45 mil lugares anuais no Estádio da Luz, uma vez que já foram vendidos 44 mil.Os restantes Red Pass estão disponíveis no site oficial dos encarnados, assim como nas lojas oficiais e nas casas do clube.