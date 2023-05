Benfica coloca bilhetes à venda para o dérbi com o Sporting na terça-feira

O Benfica anunciou esta sexta-feira que irá começar a comercializar os bilhetes para o dérbi com o Sporting na próxima terça-feira, a partir das 10 horas, em jogo a contar para a 33ª jornada da Liga Bwin. Nesta primeira fase de venda, os encarnados informam que é a feita a "abertura do lote de bilhetes exclusivo a Sócios do SL Benfica detentores de RED PASS com assiduidade nos 16 jogos na Liga Bwin" referentes à presente temporada.Caso o FC Porto e as águias vençam este fim de semana, o encontro em casa dos leões poderá confirmar o título nacional para a equipa de Roger Schmidt.Cada ingresso para o encontro agendado para domingo, 21 de maio, às 20h30, terá o valor único de 31 euros.