Benfica coloca bilhetes para o dérbi com o Sporting à venda na terça-feira

O Benfica anunciou que vai colocar bilhetes para o dérbi com o Sporting à venda amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas. Os ingressos destinam-se, para já, apenas a sócios, com a possibilidade de compra de bilhete para acompanhante.Os ingressos estarão disponíveis no site oficial, nas casas do Benfica e nas official stores e vão variar entre os 20 e 75 euros, para sócios, e 31 e 93 euros para não-sócios.O jogo com os leões está agendado para 15 de janeiro, às 18 horas, a contar para a 16ª jornada da Liga Bwin.