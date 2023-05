Benfica coloca lote reduzido de bilhetes à venda na quinta-feira de manhã

O Benfica anunciou esta quarta-feira que irá comercializar, com vista ao jogo de sábado com o Santa Clara, um lote inferior a 200 bilhetes na quinta-feira, a partir das 10 horas, ingressos esses disponibilizados por sócios com Red Pass para aquisição em mercado secundário. Este ato surge após a grande procura que se registou ontem nas bilheteiras da Luz."O número de ingressos é reduzido, não chegando às duas centenas, razão pela qual serão disponibilizados exclusivamente online. O objetivo passa por evitar longas filas e longas horas de espera, e onde, inevitavelmente, muitos dos Sócios interessados veriam a sua ambição gorada dada a escassez de ingressos disponíveis", sustenta o clube em comunicado.As águias recebem os açorianos no Estádio da Luz, na 34ª jornada e última jornada da Liga Bwin. Em caso de triunfo, a equipa de Roger Schmidt conquista o 38º título nacional.