Benfica coloca Red Pass à venda na quinta-feira: conheça as condições e valores

Os Red Pass do Benfica vão ser colocados à venda na próxima quinta-feira, dia 21, a partir das 15 horas, venda essa que se estenderá até ao final do dia 2 de novembro, segundo explicaram os encarnados esta terça-feira no site oficial.





"A todos os sócios do clube será enviada uma comunicação, via newsletter e SMS, com toda a informação relativamente ao modo de renovação do lugar, sendo que a mesma poderá ser efetuada em slbenfica.pt, nas Benfica Official Store (Estádio, CC Colombo, Strada Outlet, Mar Shopping e Jardim do Regedor) e Casas do Benfica com sistema de bilhética. O Red Pass Total inclui todos os jogos, incluindo as competições europeias, e está disponível a partir de 105 euros, e o Red Pass apenas os jogos das competições nacionais, a partir de 70 euros. Os sócios com saldo em carteira virtual poderão utilizar o mesmo na renovação ou aquisição do seu Red Pass", pode ler-se no site oficial das águias onde dão conta de todos os valores da venda e renovação.