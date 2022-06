Benfica coloca Red Pass à venda no dia 24 de junho: conheça os valores e condições

O Benfica anunciou esta sexta-feira que os Red Pass, destinados à temporada 2022/23, vão ser colocados à venda a partir da próxima sexta-feira, dia 24 de junho. Mais informam as águias que o período de renovação termina a 7 de julho, e que os sócios que já tenham Red Pass "irão receber os dados para a renovação por Newsletter e SMS", através dos contactos que outrora disponibilizaram."As vendas e as renovações do Red Pass do Sport Lisboa e Benfica para a época 2022/23 começam no dia 24 de junho. Este título é exclusivo para sócios. O Red Pass - com um custo a partir dos 110 euros [excluindo descontos para jovens, mulheres e seniores] - permite ter um lugar no estádio do Sport Lisboa e Benfica, dando acesso aos jogos das competições nacionais, concretamente a Liga Portuguesa, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, além da Eusébio Cup (dia 26 de julho). No Red Pass Total - com um custo a partir dos 170 [excluindo descontos para jovens, mulheres e seniores] -, além dos jogos incluídos no Red Pass, acrescem os desafios das competições europeias. O Red Pass é exclusivo para sócios. Para os não sócios que queiram adquirir o Red Pass, o Sport Lisboa e Benfica oferece a inscrição de sócio com 24 euros em quotas", lê-se no site oficial das águias.