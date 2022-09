Benfica com 12 ausências na paragem das seleções

Roger Schmidt vai ficar com o grupo reduzido a partir da próxima semana devido aos compromissos das seleções. Neste período, o técnico alemão irá contar com menos 12 jogadores no grupo de trabalho, o número de atletas que foram convocados para representar os respetivos países. Do lote dos indisponíveis, destaque para João Mário e Rafa, que voltaram a ser convocados por Fernando Santos para os jogos com a República Checa e a Espanha, além de Enzo e Otamendi, que irão estar nas partidas da Argentina com as Honduras e a Jamaica.

Também Vlachodimos (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel Soares (Sub-21) e Diego Moreira (Sub-19) estarão ausentes do Benfica Campus a partir da próxima segunda-feira.

Nesta pausa, Schmidt vai procurar acelerar a integração de Draxler e Brooks, os últimos reforços das águias, além de esperar ver Morato concluir a recuperação da lesão sofrida no tornozelo direito.