Benfica com multa de mais de 10 mil euros referente ao jogo com o Penafiel

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica a um pagamento de mais de 10 mil euros, em ações incorretas referentes ao encontro da Allianz Cup, diante do Penafiel.As águias foram castigadas com uma multa de 8930 euros face ao uso de engenhos pirotécnicos no Estádio da Luz, mas não só.A entrada de um adepto no recinto do encontro levou o CD a aplicar ao clube da Luz uma coima de 640 euros. "Após o final do jogo, quando as equipas recolhiam ao balneário, um adepto acedeu ao relvado, proveniente da Bancada Poente - Piso 0 - Sector 2, numa tentativa de chegar aos jogadores do SL Benfica para pedir uma camisola. O adepto foi prontamente retido pelos ARD´s e entregue às forças de segurança", pode ler-se no relatório.Além disso, o Benfica foi ainda punido com uma multa de 1122 euros face ao atraso no início do encontro. "Não foi dada qualquer justificação para o referido atraso", sustenta o Conselho de Disciplina.Ao todo, as águias terão de pagar 10. 692 euros.