O Benfica tem nesta altura sete jogadores a um ano de terminar contrato. A trabalhar sob as ordens de Roger Schmidt, encontram-se os já citados André Almeida e Pizzi, mais Grimaldo, cujo processo de renovação bloqueou (a SAD conta transferi-lo), e o jovem Martim Neto, campeão europeu sub-19 e uma das promessas da nova geração de futebolistas formada no Seixal.Por se apresentar estão os internacionais Otamendi, Vertonghen e Taarabt, que só serão integrados na preparação no estágio em Inglaterra, entre 8 e 14 deste mês. O marroquino é um jogador que a SAD planeia transferir neste mercado.