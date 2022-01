Benfica com treino marcado para esta manhã

Os jogadores do Benfica tiveram a oportunidade para descansar física e mentalmente durante o dia de ontem, graças à folga concedida por Nélson Veríssimo, estando o regresso ao trabalho marcado para a manhã de hoje, no Seixal. Será o arranque da preparação do jogo de sexta-feira, em Arouca, que dá o pontapé de saída da 19ª jornada.

Alexandre Teixeira, o adepto que protagonizou o ‘bate-boca’ com Simão Sabrosa, diretor para as relações internacionais do Benfica, no final do jogo com o Moreirense acorreu às redes sociais para explicar o sucedido. “A consciência é mais do que tranquila porque, ao contrário de outros, votei nos dois únicos homens credíveis que fizeram frente ao Vieirismo. Sou sócio há 28 anos. Não me lembrei do Benfica agora, nem tive só Vieira enquanto sócio do Benfica. Já outros não podem dizer o mesmo”, referiu no Twitter, referindo-se a Noronha Lopes e Francisco Benítez.

“Para finalizar o assunto Simão, que nunca insultei, a minha indignação foi com um membro da direção que conheço. Estão a matar o Benfica porque isto não é o nosso Benfica”, frisou Alexandre Teixeira.