Benfica começa a preparar jogo com o Vizela

Nélson Veríssimo dá hoje início à preparação do encontro com o Vizela, agendado para sexta-feira (20h15). A equipa volta aos treinos, no Benfica Campus, depois de dois dias de folga e uma das preocupações será reavaliar a situação de Gilberto. Tal como Record deu conta na edição de ontem, o lateral jogou muito tempo em esforço diante do Portimonense. Ainda assim, tudo indica que o brasileiro possa estar apto para a receção aos minhotos. Quanto a Darwin Núñez, que falhou os dois últimos treinos antes da partida com os algarvios por se encontrar algo engripado, também deve voltar em pleno aos trabalhos com os restantes companheiros.