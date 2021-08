Benfica compara lance de Gonçalo Ramos a um de Messi

Gonçalo Ramos surge esta quarta-feira em destaque nas redes sociais do Benfica, isto depois de a página das águias em inglês publicar uma fotografia onde o jovem avançado encarnado aparece rodeado por quatro adversários do Spartak Moscovo... comparando este lance com um de Lionel Messi. O argentino aparece - na segunda foto da publicação - também com o mesmo de adversários em seu redor.





"A mesma energia", pode ler-se na curta mensagem deixada na rede social 'Twitter'.