Benfica compara lances e questiona critério: «Taarabt foi expulso, Mbemba foi poupado»

Árbitro consultou o VAR e expulsou Taarabt aos sete minutos devido a esta entrada

Artur Soares Dias consultou o VAR e manteve amarelo a Mbemba por esta entrada

O Benfica voltou esta segunda-feira a deixar críticas à arbitagram, comparando os lances que envolveram Taarabt e Mbemba, frente ao Vizela e ao Boavista, respectivamente."Dois lances similares que motivaram intervenção do VAR, mas com desfechos diferentes., do Benfica frente ao Vizela, foi expulso, Mbemba, do FC Porto ante o Boavista, foi poupado", pode ler-se na newsletter diária."Afinal, qual é o critério no tipo de lance em causa? Se for, como parece ser, os diferentes emblemas, em que o mesmo é sempre beneficiado, vez após vez, e o Benfica sistematicamente prejudicado – pelo menos nove pontos sonegados esta época – urge acabar com tamanha injustiça e repor a verdade desportiva, a bem da credibilidade do futebol português", acrescentam as águias.