Benfica comunica à CMVM a venda de Vinícius: os detalhes do negócio

O Benfica comunicou esta quinta-feira, a pouco mais de uma hora para o final do fecho do mercado de transferências em Portugal, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a venda de Carlos Vinícius ao Fulham de Marco Silva por 5 milhões de euros. Tal como Record noticiou em momento oportuno , as águias mantêm ainda 50% do passe do avançado brasileiro.