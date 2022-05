Benfica oficializa Roger Schmidt

Roger Schmidt é o novo treinador do Benfica, comunicaram as águias à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde acrescentam que o contrato de duas temporadas "está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana". De resto, como Record já tinha dado conta, o técnico fechou o acordo com os encarnados no final de abril, quando Rui Costa e Lourenço Coelho se deslocaram à Alemanha para selar o negócio.



Schmidt já vinha 'trabalhando à distância', estando em cima de todos os dossiês relativos às transferências, tanto em torno das entradas como das saídas.





O técnico alemão, de 55 anos, orientou o PSV Eindhoven nas duas últimas temporadas.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 18 de maio de 2022