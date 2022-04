Benfica condena "arbitragem enviesada" e aponta: «Atitude lamentável e desprezível de Nuno Santos»

O Benfica volta a fazer críticas à arbitragem a propósito do dérbi ( triunfo por 2-0 frente ao Sporting em Alvalade). Na newsletter diária, as águias referem que "a melhor equipa em campo foi premiada com os três pontos" e apontam os erros num campeonato que dizem estar "lamentavelmente recheado de polémica""A lamentar, neste dérbi, duas expulsões perdoadas ao Sporting numa arbitragem enviesada desde o início, protagonizada por Fábio Veríssimo e Hugo Miguel. Pelo menos 9 pontos sonegados pelo VAR neste Campeonato (Estoril, Gil Vicente, Moreirense e Vizela), mas não desistimos de nada", pode ler-se.E continuam: "Se num dos lances fica exposto pela enésima vez a absurda e gritante disparidade de critérios aplicados ao longo da prova consoante o emblema, na outra é incompreensível como se faz vista grossa a uma atitude lamentável e desprezível de Nuno Santos para com um colega de profissão."As críticas do Benfica não se ficam por aqui: "E a propósito de um Campeonato insistente e lamentavelmente recheado de polémicas, irá a Liga ou a Federação abrir algum inquérito quanto ao que se passou anteontem no Dragão? A promiscuidade comercial alargou-se – desta vez, de forma explícita – a um facilitismo desportivo descarado, suscetível de matar, definitivamente, a verdade e equidade desportivas deste Campeonato. Uma competição que se quer internacionalizar e ser referência não pode pactuar com este tipo de situações."