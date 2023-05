Benfica confirma buscas da Autoridade Tributária

O Benfica confirmou em comunicado as buscas de que está a ser alvo. "A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD confirma que está desde o princípio da manhã a ser objeto de diligências de busca por parte das autoridades judiciais. A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD manifesta a sua total disponibilidade para colaborar com as entidades competentes, como sempre tem acontecido até aqui. No estrito respeito pelo segredo de justiça existente no âmbito da investigação em curso, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD não fará mais qualquer comentário sobre esta matéria", pode ler-se.

O FC Porto também já emitiu um comunicado onde confirmou as buscas levadas a cabo pelo Ministério Público. A SAD portista "encontra-se a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados".





A Record, o Sporting também confirmou as diligências.Notícia atualizada às 13h28 com o comunicado do Benfica.