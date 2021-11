Benfica confirma cirurgia de Lucas Veríssimo: central não volta a jogar esta época

O Benfica emitiu um comunicado esta segunda-feira a dar conta da situação clínica de Lucas Veríssimo e confirmou que o jogador será sujeito a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, como aliásO central brasileiro sofreu uma "rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo" durante o jogo de ontem, com o Sp. Braga, e o período de recuperação será "prolongado". Lucas Veríssimo não joga mais esta época."O atleta Lucas Veríssimo, durante o jogo de dia 7 de novembro de 2021, sofreu entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar.Após realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo.O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época."