Benfica confirma contratação de David Neres: conheça os valores da transferência

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Neres, pelo montante de € 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil euros).



Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de €100.000.000 (cem milhões de euros).



Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 20 de junho de 2022



O Benfica confirmou a contração de David Neres até 2027. O extremo internacional brasileiro alinhava nos ucranianos do Shakhtar Donetsk mas nunca chegou a jogar oficialmente devido à guerra, depois de se ter transferido em janeiro do Ajax. As águias oficializam um negócio de 15,3 milhões de euros à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.O jogador, de 25 anos, fica blindado com uma cláusula de 100 milhões de euros.