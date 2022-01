O Benfica oficializou o empréstimo de Ferro aos croatas do Hadjuk Split. Numa nota publicada no site oficial, as águias confirmam que o jogador vai representar o Hadjuk Split até ao final da presente época.Depois de um empréstimo mal sucedido ao Valencia, na época transata, o jogador regressou à Luz, mas na presente temporada foi opção em apenas dois encontros - frente ao Trofense e ao Sp. Covilhã -, o central prepara-se agora para a segunda experiência no estrangeiro. De qualquer forma, esta também será curta. Faltando perceber se, no final da época, volta ao Benfica, ou se as águias pretenderão vender o jogador a título definitivo.