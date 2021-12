Benfica confirma saída de Jorge Jesus e garante Veríssimo até fim da época

Oficial. Jorge Jesus já não é o treinador do Benfica. O clube da Luz comunicou à CMVM que chegou a acordo com JJ para a "rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos". O Benfica acrescenta ainda que Veríssimo fica até final da temporada como treinador principal.No site, o Benfica acrescentou que "cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos.Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol.