O Benfica oficializou a saída em definitivo de Ronaldo Camará, para os italianos do Monza, o atual quinto classificado da Série B transalpina."No momento em que se prepara para uma nova etapa além-fronteiras, o Sport Lisboa e Benfica endereça votos de sorte e sucesso a Ronaldo Camará", vincam as águias em comunicado.Camará, de 19 anos, jogava desde 2015 no Benfica, altura em que se mudou para o Seixal, deixando o Sporting. No Monza vai encontrar os portugueses Dany Mota e Pedro Pereira.