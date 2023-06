Benfica contrata central norte-americano

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Joshua Liam Wynder, jovem central de 18 anos natural dos Estados Unidos. O jogador chega do Louisville City FC, onde fez toda a sua formação, para integrar a equipa B das águias.Considerado o Melhor Jogador Jovem do ano da USL Championship em 2022, Joshua Wynder mostrou-se entusiasmado por vestir a camisola dos encarnados. "Estou muito feliz por assinar pelo Benfica. É um grande clube, com ótimos adeptos. Precisava de um clube que ajudasse no meu desenvolvimento e o Benfica é conhecido pelo trabalho realizado com os jovens e pela forma como ajuda ao crescimento dos jogadores", explicou o futebolista, em declarações à BTV.Joshua Wynder contabiliza 45 jogos pela equipa principal do Louisville City FC, desde 2021, onde se estreou com apenas 16 anos. "O meu sonho de criança é jogar a Liga dos Campeões. É um objetivo que quero cumprir", diz Joshua Wynder, que já conheceu o Estádio da Luz e o Benfica Campus.