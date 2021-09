Benfica contrata extremo estónio de apenas 16 anos

Karel Mustmaa foi oficializado como reforço do Benfica. O extremo estónio de apenas 16 jogava até agora no Harju JK, do país-natal e revelou estar feliz pelo novo objetivo da carreira.





"O futebol português está a um nível muito elevado. Foi um grande passo para mim e estou a gostar muito. O Benfica é um grande clube, que tem jogado na Liga dos Campeões", frisou em declarações à BTV, acrescentando: "Quero marcar o maior número de golos possível e ajudar a equipa a ganhar".Mustmaa chegou a atuar pela equipa principal do ex-clube, tendo agora assinado um contrato profissional com os encarnados.