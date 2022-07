Benfica contrata jovem ao Standard Liège

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta tarde a contratação do jovem Guilherme Afonso, um jogador de 16 anos que atuava no Standard Liège. Apesar de ter feito toda a sua carreira na Bélgica, ao serviço de AFC Tubize, onde começou a jogar, SCE Aalst e RSC Anderlecht, o juvenil de segundo ano tem dupla nacionalidade - portuguesa e belga – e já é internacional pelas seleções jovens lusas, com 11 internacionalizações pelos Sub-16 e um golo na conta.